ЕГЭ будут сдавать в комфортных условиях

На заседании правительства 3 июля директору департамента образования и науки Елене Богомоловой дано указание решить вопрос с кондиционированием аудиторий, в которых проходит сдача ЕГЭ.

О том, что 3 июля выпускники 11-х классов вынуждены были сдавать ЕГЭ по географии, литературе и информатике в раскаленных помещениях, врио губернатора Михаилу Развожаеву сообщили родители выпускников в соцсети.

Однако, из объяснения Е.Богомоловой, следует, что все экзамены прошли без каких-либо замечаний, и вопреки сообщениям родителей, никому от жары плохо не стало.

Напротив, федеральная служба Рособрнадзора отметила, что были приняты все возможные меры, в числе которых Е.Богомолова назвала заклеивание оконных стекол белыми бумажными листами.

По ее информации, в учебных заведениях Роспотребнадзором запрещено использование кондиционеров.

Обращение за консультацией к директору департамента здравоохранения Сергею Шеховцову и его довольно пространственные пояснения, что кондиционер может являться источником распространения инфекции, не были слишком убедительны. Врио губернатора на это предложил купить в школы, например, напольные кондиционеры.

Он же распорядился разобраться досконально в вопросе, с учетом времени года и существующих погодных условий. Дабы дети сдавали экзамены, не страдая от жары.