За московские деньги установят памятник Примирению

Об этом стало известно из приказа департамента городского хозяйства о распределении средств межбюджетного трансфера, предоставляемого правительством Москвы городу Севастополю на благоустройство общественных пространств и улиц в 2020 году.

Приказ размещен на сайте правительства Севастополя в конце июня.

В документе говорится, что на строительно-монтажные работы по благоустройству территории у памятника, посвященного окончанию Гражданской войны, в районе ул.Катерной, запланировано выделить 315 миллионов рублей.

Уже есть и проектировщик территории у будущего памятника. Распоряжением врио губернатора города Михаила Развожаева от 30 июня единственным поставщиком на выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству территории памятника Примирению определено московское ООО «Тик-Проджект». Цена контракта 10 миллионов рублей. Срок исполнения работ 120 календарных дней.

Памятник Примирению устанавливают в Севастополе уже несколько лет. Первоначально проект благоустройства площадки для его установки выполнило ООО «Инж­сервис». Потом территорию подготавливало ООО «Ренессанспроект». Основная часть строительно-монтажных работ была завершена в 2017 году. Однако на этом этапе работы остановились. По информации ООО «Инжсервис», военно-историческое общество отказалось согласовывать чертеж элементов монументальной композиции, переслав все документы проектировщику.

Изначально памятник обещали открыть к 100-летию Октябрьской революции — в ноябре 2017 года. Однако этого не произошло. И сама идея 25-метрового Примирения на берегу Карантинной бухты от скульптора Андрея Ковальчука в Севастополе общественной поддержки не получила.

Но минкульт продолжал настаивать на необходимости его установки. В сентябре 2019 года закладной камень под будущий памятник на ул.Катерной все-таки заложили.

Фирма, которая сделает проект благоустройства территории вокруг него — «Тик-Проджект», плодотворно работает с заслуженным художником РФ, председателем Союза художников РФ А.Ковальчуком. В декабре 2019 года по проекту «Тик-Проджект» в Китае была установлена его скульптура лебедя размером с пятиэтажный дом.