«Воронеж» заработает в Севастополе в 2024 году

РЛС метрового диапазона системы предупреждения о ракетном нападении заработает в Севастополе в 2024 году. Об этом заявил главком Воздушно-космических сил (ВКС) генерал-полковник Сергей Суровикин в интервью газете «Красная Звезда» .

«Учитывая актуальность развертывания РЛС на юго-западном ракетоопасном направлении, принято решение о создании РЛС ВЗГ (высокой заводской готовности) метрового диапазона в Севастополе со сроком завершения в 2024 году», — сказал главком.

Он напомнил, что в России создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении, позволяющей отследить пуски баллистических ракет. При этом продолжается строительство новых радиолокационных станций.

О строительстве в Севастополе на мысе Херсонес РЛС ВЗГ «Воронеж» представители ВКС говорят с 2017 года.