В балетную академию поступают в три этапа

Объявлен второй набор в севастопольскую Академию хореографии на подготовительное отделение по специальности «артист балета».

— Мы намерены отобрать для обучения в бюджетных группах детей в 6,5-9 лет, которые в этом году пойдут в 1-3-е классы начальной школы. Планируем зачислить 20 первоклассников, а также несколько учеников 2-х и 3-х классов, — рассказал «Севастопольской газете» проректор академии по развитию Кирилл Москалев.

В этом году набор из-за пандемии коронавируса будет проходить по особой схеме и включит несколько этапов. Первые два отборочных тура пройдут дистанционно.

Для начала необходимо до 14 августа отправить видеопрезентацию, сделанную по образцу. На основании этих видеоматериалов 17 августа и будет осуществляться первичный отбор.

Второй этап намечен на 19 августа — в приемную комиссию необходимо прислать документы о пройденной медкомиссии. Туда должен быть включен целый ряд медицинских справок и результатов ЭКГ, УЗИ и т.д.

Все материалы для участия в первом и втором турах должны быть предоставлены на адрес: priemkomissiya2020@yandex.ru.

Успешно преодолевшие оба этапа отбора будут приглашены 25 и 26 августа в 10.00 для участия в третьем туре, который проведет сам руководитель учебного заведения Сергей Полунин. Очный этап пройдет в зале Академии хореографии в здании спорткомплекса «Муссон».

Он также рассказал, что в просмотре будут участвовать педагоги академии, приехавшие в Севастополь с материка.

Подробную информацию о проведении всех трех отборочных туров можно узнать в группе vk.com/sev.ballet. Справки по телефону: (8692) 22-16-70.