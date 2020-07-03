Цифровая маркировка лекарств стала обязательной

По коду прослеживается движение каждой упаковки от производителя до конечного потребителя. К настоящему времени эмитировано более 1,2 млрд Data Matrix кодов на лекарственные препараты, говорится в сообщении Министерства здравоохранении РФ.

Проверить легальность препарата можно с помощью приложения «Честный знак». Оно доступно бесплатно для смартфонов на iOS и Android. Приложение также показывает информацию о заводе-производителе, комплектацию упаковки (число блистеров, например), другие данные. Лекарство можно проверить до его употребления или покупки, что является дополнительной гарантией безопасности и прав потребителя. За счет большей прозрачности рынка, вытеснения с него фальсификата и контрафакта и установления более честных правил конкуренции маркировка улучшит условия для ведения бизнеса и снизит количество надзорных мероприятий. При этом маркировка не окажет негативного влияния на цены для покупателей, а в некоторых отраслях может привести к их снижению.

Произведенные до 1 июля и немаркированные лекарственные препараты могут продаваться или использоваться в лечебных учреждениях до истечения их срока годности.