Сквер Воинов интернационалистов будут ремонтировать

ГБУ «Парки и скверы» объявило аукцион по поиску подрядчика на проведение работ по капитальному ремонту сквера Воинов интернационалистов на ул.Ленина в Севастополе.

Объявление о проведении электронных торгов размещено на сайте госзакупок. Максимальная стоимость ремонта — 24 миллиона рублей. Проектную документацию выполнила воронежская компания «Инжсервис».

Проектом предусмотрены ремонт архитектурных ансамблей ротонды и главного входа, малых входных лестниц, подпорных стенок.

Площадки и дорожки сквера будут выложены вибропресованной плиткой серого цвета. Декоративные элементы планируют выполнять из инкерманского известняка. Вдоль пешеходных дорожек разместят парковые деревянные скамьи и чугунные урны. Для освещения установят фонари. По периметру сквер обнесут ограждением.

В проекте предусмотрено разделение территории сквера на зону тихого отдыха, расположенную в южной части сквера, мемориальную — в северной части и зону видового осмотра (ротонда).

Озеленение территории предусматривает устройство газонов и системы орошения, высадку зеленых насаждений, установку приствольных решеток на существующие деревья.

По данным дендрологической экспертизы в сквере произрастает 169 деревьев и 474 кустарников. Из них 11 деревьев находятся неудовлетворительном состоянии. Планируется дополнительная высадка бука восточного, каштана конского, вяза шершавого, липы кавказской, багрянника европейского, японского клена, цветов гортензии и астильбы разных сортов.

Проект финансируется из бюджета Севастополя. Работы должны быть завершены до 30 ноября 2020 года.