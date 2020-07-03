Сапун-гора и Малахов курган работают до 22.00

В связи со снятием ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, с июля Севастопольский военно-исторический музей-заповедник будет работать в полном объеме.

Ансамбль мемориального комплекса «Сапун-гора» открыт ежедневно с 7.00 до 22.00 (допуск посетителей на территорию прекращается в 21.30). Вход только через центральные ворота.

Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» открыта ежедневно с 10.00 до 19.00, касса — с 10.00 до 18.30.

Администрация музея обращает особое внимание на запрет передвижения по территории Сапун-горы на велосипедах, скейтбордах, гироскутерах и иных подобных транспортных и спортивных средствах.

Ансамбль мемориального комплекса памятников обороны города в 1854-1855 гг., 1941-1944 гг. «Малахов курган» работает ежедневно с 7.00 до 22.00. Допуск посетителей на территорию музея-заповедника прекращается в 21.30. Вход только через центральные ворота-пропилеи со стороны ул.Героев Севастополя, что очень неудобно для местных жителей.

Мемориальный комплекс «Исторический бульвар» недоступен для посещения из-за реконструкции, но Панорама работает ежедневно с 10.00 до 19.00, касса — до 18.30.

Дом-музей севастопольского подполья открыт ежедневно с 10.00 до 18.00, касса — до 17.30.

Собор Святого Равноапостольного князя Владимира — усыпальница адмиралов доступен для туристов с 10.00 до 18.00 ежедневно, касса экскурсий работает до 17.30.