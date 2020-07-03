Неровности дороги на Большой Морской объяснили особой технологией

Эффект стиральной доски на проезжей части недавно отремонтированной Большой Морской директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Румянцев объяснил особой технологией.

Напомним, что, принимая улицу Большую Морскую после ремонта 25 апреля, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев остался недоволен качеством дорожного покрытия, указав на явные неровности асфальта.

— Ощущается в автомобиле стиральной доской, — сказал тогда врио губернатора, предложив дождаться результатов лабораторных исследований и распорядившись в случае обнаружении отклонений от ГОСТа переделать покрытие до надлежащего качества.

Как показали дальнейшие события, этого не произошло. А автомобилисты продолжают отмечать все тот же эффект стиральной доски.

О причинах этого «Севастопольская газета» как раз и поинтересовалась 2 июля у С.Румянцева. В ответ он подтвердил имеющиеся претензии к ровности финишного слоя асфальта и констатировал, что «можно было сделать и лучше». При этом объяснил такое качество покрытия необходимостью выполнить работы по устройству водоотвода.

— Если присмотреться, то видно, что уклоны сделаны как раз к дождеприемникам, чтобы отвести воды к колодцам, — пояснил С.Румянцев.

По его словам, все дело в выбранной подрядчиком технологии, называемой пилообразным профилем. Именно этот самый профиль и виноват в том, что при движении по дороге то и дело ощущаются неровности покрытия. Словно бы и не ремонтировали дорогу вовсе.