Нашли уникальные учебные снаряды 35-й береговой батареи

Предметы времен Великой Отечественной войны, не несущие опасности, но имеющие историческую ценность, подняли с морского дна сотрудники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Приблизительно в пяти метрах от берега, на глубине около трех метров в акватории близ мыса Херсонес были обнаружены учебные снаряды легендарной 35-й бронебашенной береговой батареи. Их калибр и вес такие же, как и у боевых — 305 миллиметров и без малого полтонны.

30 июня специалисты провели операцию по подъему боеприпасов. В ней были задействованы девять человек личного состава, три единицы наземной техники и три плавсредства, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

Все пять находок извлечены из воды. Планируется, что несколько из них передадут Музейному комплексу «35-я береговая батарея».