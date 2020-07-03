Как трудно жить с незамутненным взором и мнение на все свое иметь

Это поэтическая летопись событий, происшедших с нами и со страной в период с 2017-го по 2020 год. Листая сборник «Взор», мы мысленно возвращаемся в недавнее прошлое, в гущу событий, которые вместе проживали и которые не оставили нас равнодушными.

— Мои поэтические реакции появлялись всюду — в социальных сетях, комментариях, на сценических площадках, в переписке с друзьями и оппонентами. Сегодня они собраны на страницах этой книги. В нынешнем сложном и жестком мире гражданская поэзия приобретает особо важное значение и, на мой взгляд, обладает не меньшим потенциалом и степенью воздействия, чем все остальные литературные жанры, — пишет автор, обращаясь к читателям в предисловии к изданию.

Литературный сборник вышел в уникальной авторской редакции. Все произведения расположены в хронологическом порядке. Название каждой главы очерчивает отдельную поэтическую тему, которую автор предлагает для дискуссии, и предваряет ее четверо- или двустишием.

Поэт размышляет о политиках и пенсионной реформе, об изменениях в мире и России. Пишет о путешествиях, встречах и расставаниях. Посвящает стихи тем, с кем свела его судьба. В главе «Сетевые заметки» шутит об интернет-баталиях и признается в интернет-зависимости.

Стихи А.Соболева лаконичны, вдумчивы, в них нет наносного патриотизма или пропагандистской слащавости. Его строки остры и хлёстки, при этом честны и наполнены юмором, который вселяет оптимизм, несмотря на неизбежность и бренность бытия.

А.Соболев живет в Севастополе. Он известный в городе поэт, бард и общественный деятель. После возвращения Севастополя в Россию в 2014 году А.Соболев стал его первым сенатором в Совете Федерации. В его творческом багаже 13 песенных альбомов и более 400 песен. «Взор» — восьмая книга стихов и песен автора. Последние шесть лет жизнь и творчество А.Соболева связаны с республиками Донбасса, которые автор считает Юго-Западом России и делает все возможное, чтобы это стало общепризнанным фактом.

Презентация новой книги А.Соболева «Взор» пройдет в Морской библиотеке в четверг, 9 июля, в 16.00.