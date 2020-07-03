Директора управляющей компании будут судить за растрату

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении директора управляющей компании, который оплачивал наложенные на него штрафы средствами возглавляемой им организации.

Прокуратурой Ленинского района Севастополя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя одной из управляющих компаний города, который обвиняется в совершении 11 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ (растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Мужчина ранее был неоднократно оштрафован по статье за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. С октября 2018 года по апрель 2019 года злоумышленник, используя свое служебное положение директора и не желая уплачивать наложенные на него взыскания за счет собственных средств, погасил их денежными средствами возглавляемой им управляющей компании. В общей сложности управляющей компании причинен ущерб на сумму 610 тысяч рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд.