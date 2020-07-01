Заложили более 363 гектаров виноградников

О завершении весеннего цикла закладки виноградников, отчитался департамент сельского хозяйства Севастополя. Предприятия виноградарско-винодельческой отрасли заложили 363,1 гектара виноградников, более чем на 70% выполнив годовой план.

Всего агрохозяйства региона планируют заложить в 2020 году не менее 500 га новой лозы.

В этом году, с учетом благоприятной погоды, весенняя закладка виноградников стартовала в январе и продолжалась до середины июня. За это время заложено 363,1 га виноградников.

Для сравнения, весной 2019 года было заложено 296,3 га. Рост показателя обусловлен постоянной господдержкой отрасли путем субсидирования закладки и ухода за многолетними насаждениями, объяснили в департаменте. Агрохозяйствам компенсируют до 80% понесенных затрат.

«С начала года на закладку и уход за многолетними насаждениями, виноградниками севастопольским предприятиям доведено 92,595 млн рублей субсидий», — отчитался директор департамента Дмитрий Чумаков.

В весенней закладке виноградников приняли участие 13 агрохозяйств Севастополя. В основном, закладывались саженцы технических сортов винограда: Пино Нуар, Сира, Рислинг, Совиньон Блан, Шардоне и Мерло.