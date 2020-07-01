Вывоз мусора не подорожал

Департамент городского хозяйства внес изменения в приказ о тарифе на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Севастополе на 2020 год.

Намеченный с 1 июля рост тарифа не произойдет. Он остался прежним: 370,98 рубля за кубический метр ТКО с учетом НДС.

Напомним, чтобы вычислить, сколько платить за вывоз мусора, нужно тариф умножить на норматив накопления ТКО и на количество проживающих в квартире (или доме) человек. Для многоквартирных домов месячный норматив накопления определен в 0,24 куб.м на одного человека, для частного сектора — 0,26 куб.м на одного проживающего.

Тарифы на воду и отопление в течение года меняться не должны.