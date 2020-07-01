Все военнослужащие Черноморского флота приняли участие в голосовании

В голосовании по поправкам в конституцию Российской Федерации приняли участие 100 процентов военнослужащих, личный состав, находящийся в командировках или выполняющий боевые задачи, сообщил на утро 1 июля отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Кроме военнослужащих, находящихся в пунктах постоянной дислокации проголосовали также моряки, выполняющие специальные задачи в Средиземном море в составе постоянной группировки ВМФ России в дальней морской зоне.

Во вторник, 30 июня проголосовала последняя часть личного состава, выполнявшая боевые задачи в акватории Черного моря. Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» и ракетного катера «Ивановец» после прибытия в назначенные районы сил для ротации зашли в ближайшие пункты базирования сил Черноморского флота и приняли участие в голосовании.