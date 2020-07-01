В Крыму по поправкам в конституцию голосуют активнее, чем в Севастополе

С 25 июня в Севастополе проголосовала половина избирателей, а в Республике Крым — две трети.

«В городе Севастополе по состоянию на окончание дня 30 июня 2020 года <…> проголосовавших (получивших бюллетени для голосования) до дня голосования 153,04 тысяч», — говорится в сообщении городской избирательной комиссии. Из этого числа более 40 тысяч человек проголосовали вне помещений.

Общая численность избирателей в Севастополе (по данным на сайте ЦИК) составляет 319 тысяч человек. Но в горизбиркоме называют меньшую цифру — 317165 избирателей.

В Республике Крым с 25 июня в голосовании о поправках приняли участие более миллиона человек, что составляет около двух третей от общего числа избирателей. Такие данные привел председатель крымского избиркома Михаил Малышев.

«Число граждан, включенных в списки участников голосования в Республике Крым, составляет 1 млн 499 тысяч 112 человек. <…> Уже сейчас я могу сказать, что более миллиона крымчан уже участвовали в голосовании», — объявил утром 1 июля М.Малышев.

Общероссийское голосование по поправкам к конституции РФ ведется с 25 июня по 1 июля. Для удобства разрешено голосовать на придомовых территориях и на дому.

Участки для голосования открыты с 8.00 до 20.00.