Тариф на электроэнергию не подняли

Запланированное повышение тарифа на электроэнергию для населения в Севастополе в июле не произойдет.

Департамент городского хозяйства внес изменения в свой декабрьский приказ о тарифах на электроэнергию на 2020 год. Намеченное шестипроцентное подорожание, которое должно было произойти с 1 июля, отменено.

Как и в первом полугодии 2020 года за электроэнергию нужно платить:

— при потреблении в месяц 150 кВт*ч и меньше — 3,41 руб/кВт*ч;

— от 150 до 600 кВт*ч в месяц— 4,01 руб/кВт*ч;

— свыше 600 кВт*ч — 6,64 руб/кВт*ч.