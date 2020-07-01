РЖД и летом будут продавать билеты для детей в двухэтажные купе со скидкой

Компания «Российские железные дороги» сообщила, что летом 2020 года будет продавать билеты для детей от 10 до 17 лет в купе двухэтажных поездов в размере 50% стоимости билета в плацкарте.

Правительство РФ ранее утвердило скидки в 50% на билеты в купе двухэтажных поездов для детей старше 10 лет. Пониженный тариф действует для школьников и воспитанников общеобразовательных учреждений во время учебного года: с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря.

«Для повышения доступности железнодорожного транспорта и популяризации внутреннего туризма холдинг РЖД предоставит скидку детям от 10 до 17 лет на билеты в купейные вагоны двухэтажных поездов. Цена билета для детей в купе двухэтажного вагона будет равна половине стоимости проезда данной категории пассажиров в плацкартном вагоне. Скидка, предоставляемая холдингом РЖД, будет действовать с 1 июля по 31 августа», — говорится в сообщении РЖД.

В РЖД напоминают, что на постоянной основе действует «детский тариф» для детей в возрасте от 5 до 10 лет, который составляет 35% от полного «взрослого» тарифа, а дети в возрасте до пяти лет путешествуют бесплатно.

Отметим, что поезда в Крым не принадлежат РЖД. Перевозчиком является компания «Гранд Сервис Экспресс». На лето в поездах «Таврия» (даже в двухэтажных) школьникам дается 50-процентная скидка только в плацкартных вагонах. При этом дети до пяти лет путешествуют с родителями бесплатно, а стоимость билета на детей от пяти до 10 лет составляет 65% от «взрослого» тарифа.