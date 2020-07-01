Пьяная женщина угнала автомобиль

В дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району обратился 52-летний житель одного из сел района с заявлением об угоне автомобиля. Утром он не нашел его возле дома.

Сотрудники уголовного розыска установили, что угон совершила приятельница потерпевшего, с которой он накануне распивал спиртное.

По версии следствия, 49-летняя ранее судимая за кражу местная жительница взяла ключи от автомобиля и решила покататься, как только собутыльник уснул. Позже она бросила машину на одной из улиц села.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.