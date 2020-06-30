Стартуют грузовые перевозки по железнодорожной части Крымского моста
Железнодорожная часть Крымского моста открыта для грузовых поездов со вторника, 30 июня.
На полуострове рассчитывают, что это даст новые возможности для развития промышленности, поставок крымской продукции в другие регионы страны, а также снизит цены на основные товары, поставляемые в Крым и Севастополь.
30 июня два грузовых поезда со стороны Кубани и Крымского полуострова прошли по мосту навстречу друг другу. Они пересекли Керченский пролив и открыли грузовое железнодорожное движение. По первому пути в сторону Кубани проследовал поезд с продукцией крымских предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком. По второму пути встречного направления шел состав, сформированный из цистерн с бензином, полувагонов с удобрениями, зерновозов, цементовозов, а также платформ, груженных рельсами.
Крымский мост начали строить после того, как Украина прекратила железнодорожное сообщение с полуостровом после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. До его ввода сообщение Крыма с другими регионами России осуществлялось на паромах через Керченский пролив, но нередко переправа не работала из-за штормов, а в остальное время ожидание парома могло растянуться на несколько часов. В мае 2018 года открылось пассажирское автомобильное сообщение по Крымскому мосту, позднее был разрешен проезд грузового транспорта, а с декабря 2019 года для пассажирских поездов стала работать железнодорожная часть перехода.
В департаменте экономического развития Севастополя уточнили, что запуск грузовых железнодорожных перевозок позволит решить проблемы доставки в город отдельных видов сырья, в частности, металла и металлоконструкций для судостроения и строительства, строительных материалов и различных комплектующих. При этом такие перевозки не зависят, в отличие от паромных, от погодных условий, минимизируются риски несвоевременной доставки и повышается тоннажность грузов.
От вина до руды
Многие предприятия Крыма и Севастополя рассчитывают, что благодаря мосту появятся новые возможности для продажи продукции в другие регионы России и за рубеж. В частности, в Совете министров Крыма сообщили, что аграрии республики планируют поставлять мясо в страны СНГ, ведутся переговоры об экспорте зерна в страны Ближнего Востока.
Винодельческие компании (а на полуострове работают десятки мелких и крупных винзаводов, которые производят в год миллионы бутылок вина) заявляют, что оценивают возможность поставок не автотранспортом, как ранее, а по железной дороге.
Некоторым предприятиям, таким, как крымский содовый завод или «Крымский титан», недостаточно было тех объемов перевозок, которые были возможны менее вместительным автомобильным транспортом.
В Севастополе среди предприятий, заинтересованных в отправке своей продукции по железной дороге, называют Балаклавское рудоуправление.
«[Рудоуправление] получает возможность поставлять свою основную профильную продукцию, металлургический известняк, в интересах металлургических комбинатов, расположенных на материковой части Российской Федерации. Открытие важного логистического пути будет также способствовать сокращению издержек предприятий на логистику, что позволит стать их продукции более конкурентоспособной. В свою очередь, средства от продажи и сокращения издержек позволят предприятиям реинвестировать в обновление их материальных активов», — уточнили в департаменте экономического развития города.