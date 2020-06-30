Стартуют грузовые перевозки по железнодорожной части Крымского моста

На полуострове рассчитывают, что это даст новые возможности для развития промышленности, поставок крымской продукции в другие регионы страны, а также снизит цены на основные товары, поставляемые в Крым и Севастополь.

30 июня два грузовых поезда со стороны Кубани и Крымского полуострова прошли по мосту навстречу друг другу. Они пересекли Керченский пролив и открыли грузовое железнодорожное движение. По первому пути в сторону Кубани проследовал поезд с продукцией крымских предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком. По второму пути встречного направления шел состав, сформированный из цистерн с бензином, полувагонов с удобрениями, зерновозов, цементовозов, а также платформ, груженных рельсами.

Крымский мост начали строить после того, как Украина прекратила железнодорожное сообщение с полуостровом после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. До его ввода сообщение Крыма с другими регионами России осуществлялось на паромах через Керченский пролив, но нередко переправа не работала из-за штормов, а в остальное время ожидание парома могло растянуться на несколько часов. В мае 2018 года открылось пассажирское автомобильное сообщение по Крымскому мосту, позднее был разрешен проезд грузового транспорта, а с декабря 2019 года для пассажирских поездов стала работать железнодорожная часть перехода.

В департаменте экономического развития Севастополя уточнили, что запуск грузовых железнодорожных перевозок позволит решить проблемы доставки в город отдельных видов сырья, в частности, металла и металлоконструкций для судостроения и строительства, строительных материалов и различных комплектующих. При этом такие перевозки не зависят, в отличие от паромных, от погодных условий, минимизируются риски несвоевременной доставки и повышается тоннажность грузов.

От вина до руды

Многие предприятия Крыма и Севастополя рассчитывают, что благодаря мосту появятся новые возможности для продажи продукции в другие регионы России и за рубеж. В частности, в Совете министров Крыма сообщили, что аграрии республики планируют поставлять мясо в страны СНГ, ведутся переговоры об экспорте зерна в страны Ближнего Востока.

Винодельческие компании (а на полуострове работают десятки мелких и крупных винзаводов, которые производят в год миллионы бутылок вина) заявляют, что оценивают возможность поставок не автотранспортом, как ранее, а по железной дороге.

Некоторым предприятиям, таким, как крымский содовый завод или «Крымский титан», недостаточно было тех объемов перевозок, которые были возможны менее вместительным автомобильным транспортом.

В Севастополе среди предприятий, заинтересованных в отправке своей продукции по железной дороге, называют Балаклавское рудоуправление.

«[Рудоуправление] получает возможность поставлять свою основную профильную продукцию, металлургический известняк, в интересах металлургических комбинатов, расположенных на материковой части Российской Федерации. Открытие важного логистического пути будет также способствовать сокращению издержек предприятий на логистику, что позволит стать их продукции более конкурентоспособной. В свою очередь, средства от продажи и сокращения издержек позволят предприятиям реинвестировать в обновление их материальных активов», — уточнили в департаменте экономического развития города.

ТАСС