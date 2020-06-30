Почти 12% выпускников 2020 года — медалисты

Несмотря на сложность момента, выпускникам 11-х классов своевременно выдали аттестаты зрелости и медали «За особые успехи в учении».

Как сообщили «Севастопольской газете» в департаменте образования и науки, в этом году аттестаты об основном общем образовании (по окончании девяти классов) выданы 4329 выпускникам.

Аттестаты по итогам 11 лет обучения получили 2253 выпускника. Из них — 267 за проявленные усердие и прилежание награждены медалью «За особые успехи в учении», что составляет без малого 12%.

По количеству медалистов среди школ города лидирует Севастопольская гимназия №1 им.Пушкина. Там на 90 выпускников аж 35 медалистов (38,9%).

На втором месте — севастопольская школа №3 с углубленным изучением английского языка: 49 выпускников и 18 медалистов (36,7%). На третьем — билингвальная гимназия №2, где из 65 выпускников — 17 (26,2%) стали обладателями заветных золотых медалей.

Как сообщил «Севастопольской газете» директор Севастопольской гимназии №1 им.Пушкина Виктор Оганесян, все претенденты на медали, заявки на которых подавали еще в декабре 2019 года, уверенно подтвердили свои высокие учебные результаты.