По «Тавриде» от Керчи до Белогорска можно ехать по четырем полосам

Старт движения по 155 километрам трассы «Тавриды» в четырехполосном исполнении был дан 30 июня.

Накануне министр транспорта РФ Евгений Дитрих проверил ход строительства дороги, проехав по ней от Севастополя до Керчи. Он высоко оценил результат выполненных работ, отметив, что достигнутая готовность позволяет открыть рабочее движение по четырем полосам автодороги на участке от Керчи до Белогорска, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

На открытом участке увеличена максимальная скорость движения до 90 километров в час, за исключением четырех участков, где установлено временное светофорное регулирование. В районе сел Пруды, Хлебное, Некрасовка и Васильевка продолжается строительство надземных пешеходных переходов, поэтому жители пересекают трассу пока по наземным переходам со светофорами. В связи с этим скорость движения на этих участках пока составит 70 километров в час.

Движение по четырехполосному участку от Белогорска до Симферополя будет открыто 20 июля.

Запуск движения по четырем полосам «Тавриды» на семи участках — от Керчи до Севастополя — состоится, как ожидается, в сентябре. К этому времени все строительно-монтажные работы будут завершены.

Общая готовность трассы составляет 92%, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь текущего года.

Восьмой этап трассы «Таврида» под Севастополем — от Мекензивых гор до Ялтинского кольца — обещают сдать в 2023 году.