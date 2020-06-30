На мусор назначен чиновник из Красноярска

С 19 июня генеральным директором ООО «Благоустройство города «Севастополь» назначен 50-летний Алексей Викторович Чайка, говорится в сообщении на сайте компании.

Руководить региональным оператором ТБО будет окончивший Красноярский государственный аграрный университет юрист-правовед.

С 2000-го по 2006 год он работал на руководящих должностях в администрации Красноярского края, потом руководил филиалами Российского фонда федерального имущества в Кемерове и в Новосибирске. Дослужился до должности руководителя теруправления Росимущества по Новосибирской области, а затем — до заместителя начальника Управления Центрального аппарата Росимущества.

С 2012-го по 2017 год — на руководящих должностях по управлению имуществом в госпредприятиях. С 2017-го по 2020 год — заместитель гендиректора ФГУП Управление делами Президента России «Президент-Сервис».

Общий стаж госслужбы — более 15 лет. Женат, воспитывает двоих дочерей.

Напомним, что предыдущий губернатор Севастополя был родом из Ижевска, поэтому чиновников и руководителей подведомственных департаментам правительства предприятий назначал преимущественно из числа своих удмуртских друзей.

Нынешний врио губернатора родом из Красноярска.

Алексей Сошников, который был назначен гендиректором ООО «Благоустройство города «Севастополь» в ноябре 2019 года, отправлен руководить УК «Центр».