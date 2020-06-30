На капитана катера завели уголовное дело за кражу моторного масла

Севастопольский транспортный прокурор признал законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении капитана пассажирского катера по факту растраты имущества Севморпорта.

Установлено, что 28 мая фигурант уголовного дела, являясь материально ответственным лицом за вверенное ему имущество, похитил 180 кг моторного масла, причинив ущерб ГУП ГС «Севастопольский морской порт».

Расследование уголовного дела взято прокуратурой на контроль.

Ранее сообщалось, что сотрудниками линейного отдела полиции на одном из причалов бухты Южная задержаны с поличным члены экипажа пассажирского катера, которые под руководством 60-летнего капитана пытались похитить 180-литровую бочку моторного масла.