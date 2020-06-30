Из аэропорта в Севастополь хотят проложить новую железнодорожную ветку

Власти Крыма совместно с Министерством транспорта России разработают технико-экономическое обоснование строительства новой железнодорожной ветки от международного аэропорта «Симферополь» до Севастополя для аэроэкспресса.

Об этом журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов на открытии грузовых перевозок по железнодорожной части Керченского моста, сообщает Крыминформ.

«Проект от аэропорта «Симферополь» до Севастополя остается актуальным. При поддержке минтранса России мы просчитаем сейчас технико-экономическое обоснование, подготовим и поставим точку. Считаем, что как раз этот проект возможно быстро реализовать и он даст эффект. Во-первых, наши автомобильные дороги разгрузит, скорость доставки туристов к объектам размещения увеличит. Масса плюсов», — сказал С.Аксёнов.

В то же время прорабатывается вопрос строительства прямой железнодорожной ветки Симферополь – Керчь. Глава Крыма считает, что данный проект может быть слишком дорогим.

Пассажирское железнодорожное сообщение через Керченский пролив было запущено в конце декабря прошлого года. 30 июня по мосту прошли первые грузовые поезда.