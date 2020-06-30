Иммуноглобулин выпускают стабильно и по графику

Отсутствие иммуноглобулина для лечения инвалидов департамент здравоохранения Севастополя пытается объяснить мировыми проблемами, а не собственной нерасторопностью.

Инвалид 2 группы Юрий Воробьев вынужден прервать процесс лечения тяжелого заболевания из-за отсутствия иммуноглобулина. Дефицит данного лекарственного препарата в департаменте здравоохранения города ему объяснили таможенными проблемами из-за пандемии, а также тем, что отечественный производитель этого лекарственного препарата НПО «Микроген» не справляется с необходимым объемом поставок.

На публикацию на сайте «Севастопольской газеты» в тот же день отреагировали в НПО «Микроген».

«Действующие в стране ограничения, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции, не повлияли на плановый выпуск и поставки препарата в российские субъекты. Иммуноглобулин производится на нашем предприятии в графике, выпуск партий в гражданский оборот происходит стабильно и на ежемесячной основе. Прямых запросов по препарату от лечебных учреждений Севастополя в 2020 году не поступало, — сообщила пресс-служба НПО «Микроген».

Это предприятие «обеспечивает не более 18% от общего объема российского производства иммуноглобулина человека нормального».

Интересно, чем теперь объяснят отсутствие жизненно важного для Ю.Воробьева лекарства в горздраве.