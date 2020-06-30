Больницу №4 отключат от интернета на три дня

1, 2 и 3 июля в поликлинику больницы №4 можно будет записаться только при личном обращении в регистратуру или по телефону.

Временные неудобства связаны с плановым капитальным ремонтом медицинского учреждения на ул.Леваневского на Северной стороне Севастополя. В эти дни здания больницы будут отключены от сети интернет.

Телефоны для записи и вызова специалистов на дом:

— поликлиника для взрослого населения — 41-71-70, +7 (978) 300-90-39; +7 (978) 300-90-74;

— женская консультация — 71-52-21, +7 (978) 300-90-10;

— стоматологическая поликлиника — 73-55-11, +7 (978) 300-90-83.

Департамент здравоохранения просит жителей Севастополя с пониманием отнестись к ситуации.