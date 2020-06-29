Водитель Севморзавода заболел Covid-19

По состоянию на утро 29 июня в Севастополе зарегистрирован один новый случай заражения новой коронавирусной инфекцией, диагностированный на этот раз у водителя Севастопольского морского завода.

Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, заболевший выезжал в один из соседних регионов.

Таким образом, общее количество заболевших с начала года составило 229 человек.

Сообщается также, что в настоящее время в стационарах гора проходит лечение 41 человек, выздоровело 176 человек, четверо умерли.

Под наблюдением в инфекционной больнице остаются 119 человек, в городской больнице №9 — 78.