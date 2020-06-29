В аэропорту Симферополя цветет лаванда

На привокзальной площади у нового терминала аэропорта «Симферополь» расцвело более 19 тысяч кустов лаванды. Растения были высажены в 114 рядов в 2018 году перед открытием нового аэровокзального комплекса.

Участок с лавандой на привокзальной площади аэропорта занимает около шести гектаров, что делает его самым крупным из высаженных в Крыму в постсоветский период. Кусты сформированы в ряды, которые образуют форму морских волн. Цветущее на привокзальной площади лавандовое море уже стало популярным местом у посетителей, которые устраивают фотосессии сразу после прилета или перед вылетом, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

За растениями следит специальное подразделение — Участок по благоустройству. Чтобы лавандовое море радовало глаз посетителей и сотрудников аэропорта, перед цветением каждый куст пропололи, освободили от сорняков и обрезали. Полив обеспечивается капельным орошением, что помогает бережно расходовать воду.

«Лаванда – один из символов Крыма. Ежегодно тысячи крымчан и гостей полуострова приезжают на лавандовые поля чтобы запечатлеть себя на фоне этой красоты. Посетители аэропорта Симферополь имеют уникальную возможность сделать чудесные фото сразу после прилета или перед посадкой в самолет», — говорит начальник Участка по благоустройству ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Виктория Гапенюк.