Убила таксиста и подожгла дом

Семь лет в колонии предстоит провести женщине за убийство аморального таксиста в Балаклаве.

В один из дней октября 2019 года 24-летняя женщина после весело проведенного вечера, оставив дома сожителя и малолетнего ребенка, в четыре часа утра решила отправиться за спиртным. Во время поездки на такси она познакомилась с 56-летним водителем и договорилась, что тот заберет ее после того, как освободится.

В магазине она купила два литра пива, которое тут же и выпила. Спустя некоторое время за ней приехал недавний знакомый и предложил отправиться к нему в дом, расположенный в садовом товариществе «Золотая балка» под Балаклавой, чтобы выпить коньяка и отдохнуть. Дама согласилась.

После употребления спиртного, поняв, что изрядно пьяна, она попросила потерпевшего вызвать для нее такси. Но у мужчины были иные планы. Сняв с себя всю одежду, он предложил секс, но получил отказ. На этой почве между ними произошел конфликт, в результате которого женщина схватила со стола нож и нанесла таксисту 17 ударов в грудную клетку, от которых мужчина умер на месте.

После совершенного убийства женщина решила поджечь дом. Но погибнуть в пламени ей помешали инстинкт самосохранения и прибывшие на тушение пожара люди.

Суд признал вину подсудимой доказанной, квалифицировав ее действия как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.

В ходе досудебного следствия и в суде подсудимая не отрицала своей вины и глубоко раскаивалась, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, просила суд о снисхождении: не лишать ее свободы и предоставить шанс воспитывать своего малолетнего ребенка.

Суд учел все обстоятельства дела, в том числе факт, что поводом для убийства послужило аморальное поведение потерпевшего. Но из-за тяжести совершенного преступления применить к подсудимой условное осуждение не представлялось возможным. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, отбывать которое виновной предстоит в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщила пресс-служба Балаклавского районного суда Севастополя.