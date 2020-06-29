Работу с бездомными животными обещают вести прозрачно

Приют для бездомных животных открыт на базе пункта кратковременного содержания животных на Монастырском шоссе, 30. С этим адресом связано много скандалов. Но новые арендаторы обещают, что их деятельность будет максимально законной и прозрачной.

Госконтракт на оказание услуг по отлову, стерилизации, вакцинации, эвтаназии и утилизации безнадзорных и бездомных животных до конца 2020 года в Севастополе был подписан ГБУ «Парки и скверы» с юридической фирмой «Севастопольский центр права», директором которого является Андрей Гефтман. «Севастопольская газета» спросила у него, как юристы собираются исполнять условия контракта?

— По уставу наша компания имеет разрешение на многие виды деятельности. В том числе и на содержанием приюта для бездомных животных, — объяснил А.Гефтман.

По его словам, единственное в городе заведение более-менее соответствующее официальному определению «приют для бездомных животных» находится на Монастырском шоссе, 30. Принадлежит оно ветеринару Михаилу Аксенову, который за многие годы вложил туда большие средства и заслужил не вполне хорошую репутацию.

В прошлом году этот пункт временного содержания арендовала предприниматель Вера Халимова. Проконтролировать ее работу общественники не смогли. Севастопольские зоозащитники неоднократно намекали, что В.Халимова является родственницей М.Аксенова, что именно он на протяжении многих лет выигрывает многомиллионные контракты на отлов бродячих животных. А.Гефтман утверждает, что Халимова родственницей Аксенову не является, а все нападки на него необоснованны.

Есть у зоозащитников претензии и к новому контракту. На отлов, стерилизацию, вакцинацию и ликвидацию бездомных животных в Севастополе который год выделяют необоснованно космические суммы, а результата нет.

В этом году для выполнения ветеринарных услуг соответствии с техническим заданием контракта «Центр права» заключил договор с индивидуальным предпринимателем Игорем Бондарем. То, что этого человека совсем не знают в Севастополе, а его предпринимательская деятельность была оформлена в Республике Крым в конце марта текущего года, не значит, что И.Бондарь плохой ветеринар, считает А.Гефтман. С этим пока не поспоришь.

В штате вновь образованного приюта будет работать семь человек. Некий гражданин С.Снигур, работавший у М.Аксенова и В.Халимовой «отловщиком животных» и покалечивший двух зооактивисток — Светлану Талдину и Оксану Кравчук, там не работает.

В улучшение инфраструктуры пункта были вложены определенные средства, чтобы место содержания животных соответствовало требованиям нормативных документов. На данный момент это уже не пункт, а официальный севастопольский городской приют для бездомных животных.

— Мы начинаем работу с 25 июня. Через месяц мы готовы показать всем заинтересованным лицам, а также представителям СМИ, как содержатся животные. Наш центр собирается исполнять взятые на себя обязательства добросовестно и работать открыто, чтобы ни у кого не было никаких сомнений в качестве оказываемых услуг, — подчеркнул директор-юрист.

Бюджетные 22 миллиона, которые выделены на работу с бездомными животными, не поступят на счет организации одномоментно. «Севастопольский центр права» будет их получать частями по исполнению заказа на основании предъявленных актов выполненных работ.

Из-за того, что в Севастополе появился официальный приют для бездомных животных, идею правительства города о проектировании и строительстве приюта для животных за бюджетные средства не отменили. Но, кажется, никто, кроме зоозащитников, в нем теперь не заинтересован.