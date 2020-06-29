Просят быстрее регистрировать землю в российском кадастре

В Севастополе 30 тысяч земельных участков все еще не зарегистрированы в госреестре РФ. Если их не поставят на кадастровый учет, местный бюджет в 2021 году останется без почти 90 миллионов земельного налога.

На расширенном заседании постоянной комиссии Законодательного собрания Севастополя по бюджету обсуждали отчет о мониторинге правоприменения закона о земельном налоге.

Цель мониторинга — выявление и устранение коллизий между нормами закона и федеральным законодательством, выявление коррупциогенных факторов, оценка эффективности закона, а также выработка предложений по его совершенствованию.

Начальник юридического управления аппарата заксобрания Елена Близнюк сообщила, что закон Севастополя «О земельном налоге» является эффективным и все его пункты применяются.

Ставки налога по отдельным видам использования земли в Севастополе, по мнению одних специалистов, считаются заниженными по сравнению с другими городами федерального значения. Другие эксперты утверждают обратное: ставки не соответствуют реальному положению дел и требуют снижения. При этом налоговая служба считает, что налог на землю все равно надо увеличивать.

С 2021 года сбор налога с заявительного меняется на уведомительный: декларации будет выписывать налоговая инспекция. И из-за этого городской бюджет может недополучить почти четверть сумм земельного налога.

По данным Севреестра, в Севастополе на данный момент зарегистрировано почти 113 тысяч земельных участков. Из них 81 тысяча поставлена на кадастровый учет, а 30 тысяч — четверть — в реестре отсутствуют. А это 88 миллионов рублей налогов!

Депутат Татьяна Щербакова поинтересовалась, какая категория собственников в основном не зарегистрировала свои земельные участки?

— Возможно, это садоводства? В таком случае, если они [садоводы] хотят, чтобы у них был свет, вода, вблизи строились школы и к ним приезжали скорые помощи, необходимо, чтобы они все зарегистрировались в госреестре Российской Федерации, — настаивала Т.Щербакова.

Вице-спикер парламента Татьяна Лобач отметила, что люди не могут пройти процедуру регистрации участка в короткий срок, а также высказалась о необходимости упрощения процесса постановки на учет земельного участка, это касается вопросов межевания и проведения границ. На депутатском приеме люди жалуются ей на сложности при регистрации прав собственности. Это порождает другие проблемы. Пример тому — Байдарская долина, где запроектировали прокладку газопровода по земельным участкам, которых пока нет в реестре. Депутат считает, что такое возможно из-за того, что проекты делаются без выезда на место. Подрядчики потом не могут работать по ним из-за несоответствия реальному положению дел.

Сложность ситуации еще и в том, что заставить собственников, имеющих права на участки и соответствующие документы на них, менять полученные в Украине документы невозможно. В Российской Федерации действует закон, признающий украинские документы легитимными и не требующими обмена до тех пор, пока собственнику не понадобится проводить со своим участком каких-либо юридических действий.

По итогам обсуждений было принято решение организовать широкую разъяснительную кампанию с незарегистрированными в российском реестре собственниками. чтобы в кратчайшие сроки поставить на учет максимальное число земельных участков.

Справка

Земельный налог является местным. Он вводится на конкретной территории нормативными актами муниципальных образований. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — законами городов федерального значения. Земельный налог должны платить лица, владеющие участками на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения. На местном уровне устанавливаются ставки земельного налога, порядок и сроки его уплаты, льготы.