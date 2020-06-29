По «горячим следам» задержали похитителя самоката

Сообщение о краже электросамоката на проспекте Античный поступило в дежурную часть. Отрабатывая сигнал, сотрудники дорожно-патрульной службы обнаружили и задержали автомобиль, в багажнике которого находилось разыскиваемое двухколесное средство.

Причастным к совершению преступления оказался 38-летний местный житель.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщила пресс-служба Управления ГИБДД УМВД России по Севастополю.