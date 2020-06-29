Начался капитальный ремонт Комсомольского парка

Подрядчик установил забор и приступил к капитальному ремонту детского парка им.Байды. Жители Севастополя требуют построить в нем туалет, оставляя записки на информационном щите стройки.

Жалобу, поданную 29 мая компанией-соискателем из Екатеринбурга, что аукционная документация по поиску подрядчика составлена с явными нарушениями законодательства по госзакупкам, Федеральная антимонопольная служба признала необоснованной. Поэтому ГБУ «Парки и скверы» заключило контракт с московской компанией ООО «Билдинг Технолоджис», выигравшей аукцион.

В начале прошлой недели подрядчик огородил парк по периметру сетчатым забором. Рабочие принялись за демонтаж старого асфальта. При этом детские аттракционы, расположенные на территории парка, продолжают работать.

Аттракционщики с журналистами «Севастопольской газеты» общались неохотно. На вопрос, коснется ли их капитальный ремонт, отвечали уклончиво: реконструкция происходит на государственной земле, а аттракционы — частная компания. Вопросы по существу лучше задать руководству, которого сейчас нет и когда будет, они не знают, как и фамилий, и телефонов начальства. Управляющий Виталий Евгеньевич появится на объекте в среду, но рабочего кабинета у него тоже нет.

Напомним, техническое задание предусматривает ремонт фонтана, замену инженерных коммуникаций, мощение дорожек и площадок плиткой, укрепление подпорных стен; установку уличной мебели, систем освещения и полива; работы по озеленению.

При этом строительство туалетов, о которых постоянно напоминают властям жители города, в проекте не предусмотрено. Во всяком случае на схеме парка, которая размещена на информационном щите исполнителем работ, туалеты не обозначены. Возмущенные горожане на том же щите оставляют заказчику и проектировщикам работ риторические вопросы: «Где туалет? Здесь гуляют дети!»

Стоимость контракта — 77 миллионов рублей. Работы должны быть завершены до 30 ноября 2020 года.