На улице Пушкина загорелся экскаватор

Ликвидировать огонь строительной техники, ведущей работы в сквере им.Бузина, пожарные сумели в считанные минуты.

В 14.18 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Севастополю поступило сообщение, что на улице Пушкина горит экскаватор.

По прибытии подразделений к месту было установлено, что экскаватор охвачен огнем. Площадь пожара составила два квадратных метра. Погибших пострадавших нет. На тушение был подан ствол высокого давления.

Благодаря слаженным действиям локализовать пожар спасатели смогли в 14.25, ликвидировать открытое горение — в 14.26. Полностью завершили работы в 14.45.

Всего к ликвидации последствий пожара привлекалось 9 человек и 2 единицы техники.

В сквере им.Бузина в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» ведет ремонт московская фирма «Строй-Реал-Эстейт». Работы должны быть завершены к 30 ноября 2020 года.