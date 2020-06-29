Мотоциклисты не отличаются дисциплинированностью на дороге

С начала года на дорогах Севастополя произошло 23 дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов: 23 человека получили ранения, один погиб.

На водителей мототехники с января 2020 года уже составлено 382 административных материала за нарушение ПДД. 231 — за превышение скоростного режима, 32 — за управление транспортным средством без прав, 23 — за отсутствие регистрации мототехники, 19 — за управление в состоянии опьянения.

Водители и пассажиры мототранспорта являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения. В отличие от автомобилистов, мотоциклисты могут получить серьезные травмы даже в случае небольшого ДТП. Достаточно падения на скорости 10-20 км/ч, чтобы получить травмы средней степени тяжести и тяжелые, а при отсутствии защитного шлема — получить черепно-мозговую травму. Поэтому мотоциклисты и скутеристы обязаны строго соблюдать Правила дорожного движения, а прежде чем сесть за руль — пройти обучение в автошколе и сдать экзамен в ГИБДД для получения категорий А1 или А.

Автомобилистам, в свою очередь, следует терпимее относиться к двухколесным участникам дорожного движения, считают в ГИБДД УМВД России по Севастополю. Водителей просят регулярно смотреть в зеркала заднего вида и уважать всех, кто находится на дороге.