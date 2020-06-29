«Комета» начнет ходить между Севастополем и Ялтой с 1 июля

С 1 июля возобновляются пассажирские перевозки на «Комете» по маршруту Севастополь – Ялта – Севастополь. В этом году пассажирское судно совершает два рейса ежедневно, отправляясь из Севастополя в 8.00, а из Ялты — в 17.00.

Стоимость проезда осталась на уровне прошлого года — 500 рублей в категории «стандарт» и 800 рублей — в категории «комфорт». Цена детского билета — 200 рублей.

Билеты продаются в кассах Севастопольского и Ялтинского портов, а также на официальном сайте оператора перевозок kometaexpress.ru и в мобильном приложении «Комета».

Для справки: компания ООО «Морские скоростные перевозки» создана 7 октября 2017 года. Ее единственным учредителем является АО «ССЗ «Вымпел», входящий в судостроительный кластер АО «Концерн Калашников».

Первый рейс по маршруту Севастополь —Ялта — Севастополь состоялся 1 августа 2018 года.

За июнь – сентябрь 2019 года перевезено около 39 тысяч пассажиров.

Напомним, что судно берет на борт 120 пассажиров, экипаж составляет пять человек. Благодаря использованию подводных крыльев его скорость достигает 35 узлов (около 65 км/ч). Судно может находиться до восьми часов в режиме автономного плавания.