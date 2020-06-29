Количество авиарейсов в Крым из Москвы вырастет в пять раз

Аэропорт Симферополя в июле обслужит 2684 рейса из Москвы, что почти в пять раз превышает показатели первого летнего месяца, когда крымская воздушная гавань приняла и отправила 576 московских рейса.

Пассажиропоток в аэропорту «Симферополь» резко сократился в марте из-за пандемии коронавируса. В апреле авиакомпании отменили 62% рейсов. В мае он сократился на 330 тысяч человек, или на 90,2% в сравнении с тем же периодом 2019 года. После отмены с 15 июня обязательной обсервации для приезжающих в Крым аэропорт принял и отправил за неделю 614 рейсов, показатель вырос сразу почти на 40%, сообщила пресс-служба аэропорта.

В июле полеты из аэропорта Симферополя в московском направлении будут выполнять 10 авиакомпаний. К осуществлявшим рейсы в первый месяц лета «Аэрофлоту», «Уральским авиалиниям», «Якутии», «Алросе», S7 Airlines, Nordwind, Smartavia и RedWings прибавятся «ИрАэро» и «Россия». Полеты в Крым в июле будут выполняться из московских аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский.

Лидером по увеличению числа московских рейсов в Крым станет авиакомпания S7 Airlines, которая планирует совершить в июле 2020 года на 33% рейсов больше, чем годом ранее.