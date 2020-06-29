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Горит мусор на Первомайском полигоне ТБО

Щербакова Евгения

На Первомайском полигоне ТБО 29 июня продолжались работы по ливидации возгорания мусора.

По информации ГУ МЧС России по Севастополю, сообщение о возгорании поступило 28 июня в 8.31 оперативному дежурнрму Центра управления в кризисных ситуациях. К месту происшествия сразу же выдвинулись пожарные расчеты и представители различных служб города.

По прибытии подразделений к месту было установлено, что происходит горение твердых бытовых отходов на площади 800 квадратных метров, погибших, пострадавших нет. На тушение подано четыре ствола А.

На полигон ТБО выдвинулось большое количество машин-водовозок. Корреспонденты «Севастопольской газеты» наблюдали за этим.

В понедельник, 29 июня работы по ликвидации возгорания продолжались и по состоянию на 15.00 еще не завершились. Причины возгорания пока не установлены.

К ликвидации пожара привлечено 19 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России — 8 человек и 3 единицы техники.