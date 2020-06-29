Электрички из Анапы будут ходить до Феодосии

По Крымскому мосту курсируют комфортабельные рельсовые автобусы (РА-2) с остановками на станциях Тамань-Пассажирская и Юровский. В расписании рельсовых автобусов Анапа – Керчь по три рейса в пятницу и в выходные дни. В остальные дни по два рейса и столько же в обратном направлении. Время в пути — два часа, стоимость проезда — 439 рублей.

Со станции Анапа до станции Феодосия и обратно пригородный поезд будет следовать ежедневно два раза в сутки. Время в пути из Керчи до Феодосии — около 2 часов 40 минут. Стоимость проезда 168 рублей.

В сообщении перевозчика отмечается, что после запуска прямых маршрутов Феодосия – Симферополь и обратно, «появилась возможность комфортабельного проезда со станции Анапа до станции Симферополь с учетом пересадки по станции Феодосия в дневное время».

Поезда Феодосия – Симферополь выполняют по три рейса ежедневно в обе стороны. Время в пути — около четырех часов. Стоимость проезда — 328,13 руб.

Первый поезд со станции Керчь в Анапу отправился 7 марта 2020 года. До этого проехать из одного города в другой можно было только автомобильным транспортом.