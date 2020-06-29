Два кандидата в депутаты уже подали документы в избирком

В Севастопольскую городскую избирательную комиссию подали документы на участие в выборах на место депутата заксобрания по округу №2 претендент от партии «Родина» и от КПРФ.

На сегодняшний день известно о трех желающих включиться в избирательную гонку. Это кандидат от партии «Родина» 45-летний Иван Комелов. В документах, поданных в горизбирком, указано, что он заместитель гендиректора ООО «Севастопольская сервисная компания». В городе он больше известен как вечный общественник.

Кандидат от КПРФ — 65-летний гендиректор «Греко-панамской крюинговой компании «Марина Менеджмент Шиппинг» Геннадий Кушнир.

Третий конкурент — выдвинут севастопольским отделением партии ЛДПР. Это 46-летний отставник, руководитель региональной «Нефро-лиги» Сергей Гацолаев. Партия позиционирует его как героя Русской весны.

Что касается победителя праймериз «Единой России», то замкомандующий Черноморским флотом по вооружению Валерий Хорун решил не баллотироваться в депутаты. Поэтому эта партия должна в ближайшие дни определиться с новым кандидатом.

Выборы на округе №2 пройдут в Единый день голосования — 13 сентября. Они назначены из-за сложения депутатских полномочий Екатерины Алтабаевой, которая стала сенатором.