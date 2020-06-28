В субботу — три, в воскресенье — еще пять

За два выходных дня в Севастополе прирост выявленных носителей covid-19 составил восемь человек.

На утро 27 июня зарегистрировано три новых случая заболевания. Все заболевшие прибыли в город на заработки из других регионов страны, сдали анализы и были госпитализированы после получения положительных результатов.

28 июня — еще пять: трое контактировали с заболевшими ранее строителями, четвертый — привозной случай из Москвы, пятый заболевший — пенсионер, источник заражения устанавливается.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 228 человек. Выздоровело 176 человек, 4 человека умерло.

27 июня в инфекционной больнице скончалась 90-летняя женщина с подтверждённым диагнозом covid-19. У нее были хронические заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, а также тяжелая пневмония.