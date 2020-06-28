Эффектно горело на мысе Толстый

Черный столб дыма поднимался на Северной стороне Севастополя в районе мыса Толстый. Это горела обвалившаяся в районе СТ «Парус» хозпостройка.

Вечером 27 июня в оперативную дежурную часть Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Севастополю поступило сообщение о пожаре в районе мыса Толстый. Столб черного дыма был отчетливо виден с южной стороны бухты.

На место происшествия было направлено два отделения пожарно-спасательной части.

Было установлено, что произошло возгорание ранее обрушившегося строения в районе оползневой зоны мыса Толстый.

На тушение был подан ствол высокого давления. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Погибших пострадавших нет. К ликвидации пожара были привлечены восемь человек и три единицы техники. Об этом сообщает пресс служба ГУ МЧС России по Севастополю.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.