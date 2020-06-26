Жаркая погода ожидается на выходные

«На Юге России на фоне повышенного атмосферного давления будет солнечно и даже жарко, можно сказать. Кратковременные дожди с грозами пройдут местами только в горах в республиках Северного Кавказа. Но назвать их интенсивными нельзя, они где-то будут, где-то не будут. Погода типичная летняя, но не влажная», — сказал А.Синенков.

При этом, по его словам, ветер на предстоящих выходных будет переменный, слабый. Температура воздуха будет соответствовать нормам для данного периода.

В Ростове-на-Дону в субботу воздух прогреется до 29 градусов, в воскресенье будет еще жарче — до 32. В Краснодаре ожидается от 28 до 30 градусов тепла, в Сочи — от 26 до 28 градусов. Теплая погода в пределах 27-29 градусов прогнозируется в Севастополе.

«На предстоящих выходных будут комфортные погодные условия для юга страны», — добавил А.Синенков.