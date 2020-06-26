Прокуратура пристально следит за реконструкцией сквера у Петропавловского собора

Как выяснилось, в проект реконструкции сквера у одного из старейших зданий Севастополя забыли включить раздел об охране культурного наследия.

Прокуратурой Ленинского района проведена проверка соблюдения требований градостроительного законодательства и законодательства об охране культурного наследия при организации проведения капитального ремонта сквера у собора Петра и Павла на центральной горке.

Установлено, что территория сквера находится в границах исторического поселения города Севастополя и включает исторически ценные градоформирующие объекты: Петропавловский собор, построенный в 1848 году и Памятник Кириллу и Мефодию, установленный в сквере в 2008 году. Однако разработанная проектная документация не содержит раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия «Петропавловский собор».

Прокуратурой, в целях недопущения нарушений градостроительного законодательства и законодательства об охране культурного наследия, подрядчику объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Акт прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Проект ремонта сквера выполнила воронежская фирма ООО «Технодорпроект», предложив подпорные стенки вокруг собора отштукатурить и облицевать гранитом, установить какие-то фантастические фонари. Заказчиком работ по ремонту является ГБУ «Парки и скверы». Конкурс по определению подрядчика в мае выиграло ООО «СК-Сервис», предложив отремонтировать объект за 36 млн рублей. Первоначальная цена была 40 млн.

К слову, «СК-Сервис» выиграло уже не один конкурс в Севастополе. Эта фирма выложила тротуарной плиткой пляж «Хрустальный» и получила подряд на ремонт набережной парка Победы.

Вопрос о контроле за ремонтом в сквере вызвал немало вопросов у местных жителей и общественников. Они забили тревогу, что еще одно историческое место Севастополя подвергнут варварской перелицовке. Еще оказалось, что при составлении паспорта на объект культурного наследия Петропавловский собор территорию вокруг него исторической не посчитали. Из-за этого ремонт сквера можно теперь вести, не имея лицензии на реставрационные работы.

Ремонт сквера у собора ведется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» партии «Единая Россия».