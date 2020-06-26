Оставил без присмотра автобус с деньгами

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился 43-летний водитель маршрутного автобуса с заявлением, что из его маршрутного автобуса неизвестный похитил 5800 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска задержали 26-летнего ранее судимого за кражу и разбой местного жителя. Было установлено, что мужчина на конечной остановке общественного транспорта обратил внимание на оставленный без присмотра автобус. Водитель отлучился, оставив дверь открытой. Злоумышленник зашел в салон, забрал выручку и скрылся.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.