Новые заболевшие covid-19 приехали из других регионов

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 26 июня увеличилось еще на пять случаев. Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Среди новых подтвержденных случаев — шестилетняя девочка, мама которой заболела ранее. Еще двое приехали в Севастополь из других регионов страны. Они прошли тестирование на пункте пропуска и теперь получили подтвержденный положительный результат.

Относительно еще двоих заболевших информации нет.

Общее количество заболевших с начала года составило 220 человек, из них 173 выздоровели, трое умерли.

На 26 июня пациентами стационаров остаются 36 человек.