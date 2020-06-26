На довыборы в Законодательное собрание выделили 560 тысяч рублей

На проведение довыборов в Законодательное собрание Севастополя по одномандатному избирательному округу №2 из фонда правительства выделили 560 тысяч рублей. Постановление об этом принято на заседании правительства 25 июня.

— В адрес правительства поступило обращение председателя севастопольской городской избирательной комиссии по выделению средств на проведение довыборов депутатов Законодательного собрания. После совместной работы мы пришли к единому мнению, что эти средства будут выделены в размере 560 тысяч рублей за счет общих ассигнований севастопольской городской избирательной комиссии, — прокомментировал документ директор департамента финансов Владимир Штоп.

В 2019 году выборы по округу №2 выиграла Екатерина Алтабаева, которая потом стала членом Совета Федерации от Законодательного собрания Севастополя. На ее округе 13 сентября будут выбирать нового депутата.