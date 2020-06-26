Крым возобновил автобусное сообщение с другими регионами

Автобусное сообщение Республики Крым с другими регионами России возобновилось после ограничений, связанных с пандемией, сообщили 26 июня в пресс-службе госпредприятия «Крымавтотранс».

«С сегодняшнего дня автобусное сообщение Республики Крым с другими регионами России, которое было временно приостановлено для предупреждения распространения нового коронавируса, восстановлено», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

В частности, началась перевозка пассажиров по маршрутам: Ялта – Москва, Севастополь – Ставрополь, Севастополь – Астрахань, Севастополь – Волгоград. Список направлений будет увеличиваться по мере поступления заявлений на открытие рейсов от автомобильных перевозчиков. Также на 1 июля запланировано открытие маршрутов в направлении Ростова-на-Дону, Краснодара, Мытищ, Шуи и Геленджика.

Справочная информация о расписании движения транспорта от автостанций полуострова доступна круглосуточно по номеру телефона «горячей линии» Крымавтотранса +7(978) 835-75-57.

Междугородное автобусное сообщение было прекращено на полуострове 31 марта после введения режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. С 25 мая, после отмены режима обязательной самоизоляции, начали курсировать автобусы между Симферополем и Севастополем.

Всего на 26 июня в Республике Крым 644 случая заражения covid-19. Выздоровевших за весь период — 452 человека, умерших — 25. В Севастополе —заболевших 220. Из них 173 выздоровели и трое умерли.