Возглавлявший на параде колонну танк ее и замкнул

В военно-историческом музее-заповеднике объяснили, что танк на параде в Севастополе 24 июня никого не давил.

Пресс-служба Севастопольского военно-исторического музея-заповедника разослала с СМИ сообщение «о надуманной ситуации с танком на Параде Победы».

Возглавлявший колонну советской техники на параде в Севастополе танк с номером «064», дойдя до Доски Почета на пл.Нахимова не смог вписаться в поворот.

«Сегодня в Севастополе состоялся военный парад, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Его механизированную часть возглавил Т-34-85. Танк был выпущен в 1943 году и принимал участие в боях с фашистами при освобождении города в апреле-мае 1944 года. В 1960 году был передан Музею на постоянное хранение и установлен на Мемориальном комплексе «Сапун-гора» в открытой экспозиции боевой техники 1941-1945 гг. рядом с Диорамой», — говорится в сообщении музея.

Танк восстановлен благодаря усилиям ремонтно-восстановительного батальона бронетанковой службы Черноморского флота.

В военно-историческом музее-заповеднике сослались на комментарий отдела информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа, что никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе 24 июня не было. «Экипаж танка при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку», — говорится в сообщении. Машина затормозила на безопасном расстоянии от зрителей, и это никак не повлияло на движение остальной военной техники.

«Железный ветеран» продолжил движение в колонне и замкнул шествие после прохождения современной техники.

«Участие боевых машин Великой Отечественной войны в военном параде в Севастополе стало традицией. И эта традиция будет продолжаться!» — пообещали в военно-историческом музее-заповеднике.

На следующий день после парада военнослужащие ЧФ начали передислокацию техники времен Великой отечественной войны на Сапун-гору. В музейный комплекс историческую технику доставят на специальных тралах, а постановку на места статичного показа проведут при помощи автокрана.

В ходе празднования Дня Победы 24 июня в составе механизированной колонны Парада Победы в Севастополе прошли танки Т-34 и ИС-2, пусковая установка БМ-13 «Катюша», боевая машина реактивной артиллерии БМ-31-12, получившая название «Андрюша», самоходная артиллерийская установка СУ-76 и тяжелые самоходные артиллерийские установки ИСУ-122 и ИСУ-152, а также противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100.