Власти Симферополя изменят место размещения скейтодрома

«Прорабатываем несколько вариантов, чтобы определить оптимальное место расположения спортивного объекта. Обязательно учтем мнение общественности, активной частью которой являются и спортсмены», — цитирует агентство Елену Проценко, главу администрации крымской столицы.

В начале июня Е.Проценко анонсировала появление в 2020 году спортивного кластера со скейтодромом, который планировали расположить в сквере между гостиницей «Москва» и центральным автовокзалом. Однако место размещения объекта вызвало многочисленные возражения горожан. Главным аргументом «против» было предположение о том, что площадка будет источником шума, а также местом распития спиртного.

«В течение недели проведем встречу с жителями микрорайона. Выслушаем предложения по данному скверу, каким видят его симферопольцы. Только после этого будем строить планы по благоустройству этой зеленой зоны», — добавила глава администрации.

В Севастополе в 2019 году разместили скей-парк в Артиллерийской бухте, использовав под него чуть ли не единственную автостоянку в центре города. При этом мнение горожан о небезопасности соседства зоны для спортивных занятий и оживленного транспортного коридора в этом районе, городские власти во внимание не принимают.