Власти Симферополя изменят место размещения скейтодрома
Администрация Симферополя после обращения местных жителей решила изменить место расположения скейтодрома. Власти начали подбор нового места для спортивного объекта, сообщил «Крыминформ».
«Прорабатываем несколько вариантов, чтобы определить оптимальное место расположения спортивного объекта. Обязательно учтем мнение общественности, активной частью которой являются и спортсмены», — цитирует агентство Елену Проценко, главу администрации крымской столицы.
В начале июня Е.Проценко анонсировала появление в 2020 году спортивного кластера со скейтодромом, который планировали расположить в сквере между гостиницей «Москва» и центральным автовокзалом. Однако место размещения объекта вызвало многочисленные возражения горожан. Главным аргументом «против» было предположение о том, что площадка будет источником шума, а также местом распития спиртного.
«В течение недели проведем встречу с жителями микрорайона. Выслушаем предложения по данному скверу, каким видят его симферопольцы. Только после этого будем строить планы по благоустройству этой зеленой зоны», — добавила глава администрации.
В Севастополе в 2019 году разместили скей-парк в Артиллерийской бухте, использовав под него чуть ли не единственную автостоянку в центре города. При этом мнение горожан о небезопасности соседства зоны для спортивных занятий и оживленного транспортного коридора в этом районе, городские власти во внимание не принимают.